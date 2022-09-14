В ночь на 14 сентября ВС РФ нанесли серию ударов по объектам ВСУ в Николаеве

Специальная военная операция на Украине продолжается круглосуточно. В ночь на 14 сентября Вооружённые силы РФ нанесли серию ударов по военным целям в городе Николаеве.

На поражённых объектах возникли пожары. По данным "Военного обозрения", одна из целей представляла собой склад вооружения и боеприпасов противника. Украинская армия намеревалась применить их в ходе развития наступательной операции на южном фронте в направлении населённых пунктов Посад-Покровское и Давыдов Брод.

Сообщается также о нанесении артиллерийских ударов по отрядам ВС Украины, пытавшимся форсировать реку Оскол.