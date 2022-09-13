РВ: Боевики ВСУ безуспешно попытались форсировать реку Оскол

Вооружённые силы РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛДНР продолжают вести бои, уничтожая националистов на территории Украины.

Военный источник предоставил военкорам "Русской весны" видео с фронта. На кадрах зафиксирована попытка боевиков украинской армии форсировать реку Оскол (Купянское направление).

Подразделения ВС РФ обнаружили отряды ВСУ. Координаты были переданы артиллерии, после чего было нанесено огневое поражение. Украинские боевики были вынуждены отступить, понеся потери.