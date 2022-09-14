Генштаб ВСУ: ВС РФ продолжают усилия по полному освобождению территорий ДНР

Российская армия продолжает сосредотачивать усилия на полном освобождении территорий ДНР. Об этом говорится в новой сводке генштаба Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что российские войска ведут наступательные действия в районах Спорного, Майорска, Отрадовки, Весёлой Долины, Водяного, Авдеевки, Безымянного и Новогригорьевки.

Также ВС РФ наносят артиллерийские удары по всей линии фронта, принимают меры по перегруппировке своих подразделений и активно ведут воздушную разведку, говорится в сводке.

ВС РФ нанесли 3 ракетных, 33 авиационных удара и совершили 58 обстрелов из систем реактивной артиллерии по объектам ВСУ, утверждают в украинском генштабе.