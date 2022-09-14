Российская армия продолжает сосредотачивать усилия на полном освобождении территорий ДНР. Об этом говорится в новой сводке генштаба Вооружённых сил Украины (ВСУ).
Отмечается, что российские войска ведут наступательные действия в районах Спорного, Майорска, Отрадовки, Весёлой Долины, Водяного, Авдеевки, Безымянного и Новогригорьевки.
Также ВС РФ наносят артиллерийские удары по всей линии фронта, принимают меры по перегруппировке своих подразделений и активно ведут воздушную разведку, говорится в сводке.
ВС РФ нанесли 3 ракетных, 33 авиационных удара и совершили 58 обстрелов из систем реактивной артиллерии по объектам ВСУ, утверждают в украинском генштабе.
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