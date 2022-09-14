ВЗГЛЯД: Новый король Великобритании Карл III может застать развал своей страны

Смерть британской королевы Елизаветы II может повлечь за собой изменения в составе Британского Содружества наций: ряд государств планирует покинуть его из-за нового короля. К такому выводу пришли обозреватели газеты ВЗГЛЯД.

О желании выйти из состава объединения заявила Антигуа и Барбуда. О таком решении задумалась и Ямайка. Шотландия также может объявить о намерении выйти из состава союза. Королева играла стабилизирующую роль в отношениях Англии и Шотландии.

"Ряд экспертов уверяет, что после окончания траура по королеве конфликт между Лондоном и Эдинбургом будет усиливаться", — отмечается в публикации.

По мнению авторов материала, Карл III регулярно делал попытки вмешательства в политику других стран. Королева себе такого не позволяла, чем вызывала безмерное уважение. Страны Содружества хотели такого монарха, как Елизавета II.

"А вот такого, как Карл III, скорее всего, не захотят", — резюмирует источник.