Киев стягивает войска и западную технику на линию соприкосновения в Запорожской области. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.
По его словам, на территории Запорожской области ещё не видели такого большого скопления боевиков президента Украины Владимира Зеленского.
"Их действительно много", — указал Рогов.
Как пояснил представитель ВГА, на линии соприкосновения замечены иностранные наёмники, силы спецопераций, тероборона Украины и мобилизованные граждане. Кроме того, он добавил, что Киев перекинул гаубицы М777, реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Град", "Ураган" и HIMARS к Запорожской области.
Рогов подчеркнул: наёмники, которые задействованы в боях, разговаривают на польском и английском языках.
Ранее в военно-гражданской администрации Запорожской области сообщили, что ВСУ предприняли несколько попыток "разведки боем".
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