Рогов: Киев стягивает гаубицы M777 и РСЗО HIMARS к Запорожской области

Киев стягивает войска и западную технику на линию соприкосновения в Запорожской области. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

По его словам, на территории Запорожской области ещё не видели такого большого скопления боевиков президента Украины Владимира Зеленского.

"Их действительно много", — указал Рогов.

Как пояснил представитель ВГА, на линии соприкосновения замечены иностранные наёмники, силы спецопераций, тероборона Украины и мобилизованные граждане. Кроме того, он добавил, что Киев перекинул гаубицы М777, реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Град", "Ураган" и HIMARS к Запорожской области.

Рогов подчеркнул: наёмники, которые задействованы в боях, разговаривают на польском и английском языках.

Ранее в военно-гражданской администрации Запорожской области сообщили, что ВСУ предприняли несколько попыток "разведки боем".