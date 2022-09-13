Количество техники и личного состава ВСУ у линии соприкосновения в Запорожской области огромное, столько тут не было ещё никогда.
Об этом сообщило издание "Русская Весна".
"Враг уже предпринял несколько попыток "разведки боем", сбито несколько беспилотников", — цитирует портал члена ВГА Владимира Рогова.
Ранее он сообщал, что, готовясь к наступлению, националисты на Запорожье сконцентрировали силы на большом участке фронта.
Сюда подвозили американские гаубицы М-777 и реактивные системы залпового огня, подытожили в военно-гражданской администрации.
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