Военкор Руденко: Зеленский до зимы может потерять третью часть своей армии

Киев бросает все имеющиеся силы к линии фронта. Задача стоит гнать стадо на убой на волне успеха в Харьковской области. Такое мнение высказал военный корреспондент Андрей Руденко.

Президент Украины Владимир Зеленский хочет "оторвать" как можно больше территории до наступления холодов, поэтому не будет считаться с количеством своих убитых и искалеченных бойцов, он "закидает мясом" весь фронт, отметил журналист.

В Киеве рассчитывают на то, что могут положить 30-40% армии до зимы, но приобретут территории. Зимой же фронт застынет, а за это время украинцы проведут поголовную мобилизацию и подготовку нового состава смертников, считает военкор.

"Здесь читается рука западных кураторов, так сложилось исторически, что они всегда рассчитывают на зиму, но каждый раз ошибаются. Мы очень часто именно зимой бьём врага", — заключил он в своём Telegram-канале.