С военной точки зрения российской армии необходимо выйти к Приднестровью. Такое мнение высказал израильский военный эксперт, экс-глава разведслужбы Яков Кедми.
Это первоочередная задача спецоперации, так как одновременно решается проблема и Запорожья, и черноморского побережья Украины, считает он.
Вторая задача, которая должна решаться параллельно с этим — как можно быстрее вернуть потерянные территории, даже если это может привести к большим потерям. Важно освободить находящихся там людей, заявил аналитик в программе "Полный контакт".
Ранее военный журналист Андрей Руденко предположил, что до зимы Киев может потерять третью часть своей армии.
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Политолог Яков Кедми высказался о прорыве ВСУ в Харьковской области.