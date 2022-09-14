Кедми: ВС РФ в первую очередь необходимо выйти к Приднестровью

С военной точки зрения российской армии необходимо выйти к Приднестровью. Такое мнение высказал израильский военный эксперт, экс-глава разведслужбы Яков Кедми.

Это первоочередная задача спецоперации, так как одновременно решается проблема и Запорожья, и черноморского побережья Украины, считает он.

Вторая задача, которая должна решаться параллельно с этим — как можно быстрее вернуть потерянные территории, даже если это может привести к большим потерям. Важно освободить находящихся там людей, заявил аналитик в программе "Полный контакт".

Ранее военный журналист Андрей Руденко предположил, что до зимы Киев может потерять третью часть своей армии.