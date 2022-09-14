Балицкий: ВСУ прекратили обстрелы Запорожской АЭС после остановки энергоблока

Украинская армия перестала осуществлять атаки на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) после остановки энергоблока, сообщил руководитель военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий.

В эфире канала "Россия 24" он отметил, что в Запорожской области продолжают фиксировать обстрелы локального характера, однако на территории ЗАЭС сохраняется спокойная обстановка.

"Ни по Запорожской АЭС, ни по инфраструктуре обстрелов нет", — подтвердил глава ВГА.

По его словам, российские военные пока не сталкиваются с украинскими беспилотниками возле станции. Он также добавил, что реакторы АЭС заглушены. Специалисты экстренных служб восстанавливают линии электропередачи, указал Балицкий.

Как пояснил руководитель администрации, поставки из Крыма позволяют полностью перекрыть потребности Запорожской области в электроэнергии. Он подчеркнул: даже в посёлках, которые находятся неподалёку от линии боевого соприкосновения, есть свет.