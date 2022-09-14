Балицкий: Запорожская область готова к любому развитию событий на линии фронта

Запорожская область хорошо подготовлена к любым сценариям на фронте. Об этом заявил руководитель военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий.

В эфире канала "Россия 24" он отметил, что бойцы РФ, находящиеся в Запорожской области, не видят серьёзных опасений. По его словам, российские военные заминировали все участки, которые нужно было перекрыть.

Помимо этого, Балицкий подчеркнул: все сотрудники администрации продолжают работать, они не планируют покидать регион.

"У нас нет таких больших опасностей, как в Харьковской области, ситуация другая", — указал руководитель ВГА.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что Киев стягивает на линию боевого соприкосновения гаубицы М777, реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Град", "Ураган" и HIMARS. На территории региона, уточнил представитель ВГА, замечены боевики ВСУ и иностранные наёмники.