ВСУ обстреляли Перевальск, Лисичанск и Стаханов в ЛНР: есть погибшие и раненые

Украинские боевики подвергли обстрелу из реактивной системы залпового огня М142 HIMARS колледж в городе Перевальск, что в Луганской Народной Республике, выпустив по нему шесть ракет.

В результате удара 15-летний парень погиб, ещё шесть учащихся получили ранения, также пострадал преподаватель 1961 года рождения.

Кроме того, украинские националисты обстреляли города Стаханов и Лисичанск, выпустив по ним восемь снарядов. В населённом пункте Лисичанск погибли два мирных жителя, один получил ранение. Разрушено шесть многоквартирных жилых домов и котельная. В Стаханове также повреждено шесть многоквартирных домов и средняя школа №2.

Ранее сообщалось, что боевики украинской армии наносят удары по населённым пунктам Донецкой Народной Республики, используя орудия калибра 155-мм. Число пострадавших растёт.