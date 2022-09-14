Вооружённые силы Украины опять начали штурмовать населённый пункт Красный Лиман.
Об этом сообщает проект военного корреспондента Семёна Пегова Wargonzo со сылкой на свои источники из мест боевых действий в Краснолиманском районе.
"Подразделение "Барс-16", более известное как отряд "Кубань" ведёт бой на подступах к Красному Лиману — противник снова предпринял попытку штурма отдельных позиций. Парни держатся. Артиллеристы помогают. Однако противник нарастил силы и имеет шансы увеличить огневое давление", — в частности пишет портал.
Отмечается, что паники нет, но ситуация довольно серьёзная.
Комендантский полк ВП Народной Милиции Донецкой Народной Республики продолжает нести службу в этой зоне и обеспечивать порядок в городе.
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