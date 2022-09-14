Боевики ВСУ опять приступили к штурму Красного Лимана

Вооружённые силы Украины опять начали штурмовать населённый пункт Красный Лиман.

Об этом сообщает проект военного корреспондента Семёна Пегова Wargonzo со сылкой на свои источники из мест боевых действий в Краснолиманском районе.

"Подразделение "Барс-16", более известное как отряд "Кубань" ведёт бой на подступах к Красному Лиману — противник снова предпринял попытку штурма отдельных позиций. Парни держатся. Артиллеристы помогают. Однако противник нарастил силы и имеет шансы увеличить огневое давление", — в частности пишет портал.

Отмечается, что паники нет, но ситуация довольно серьёзная.

Комендантский полк ВП Народной Милиции Донецкой Народной Республики продолжает нести службу в этой зоне и обеспечивать порядок в городе.