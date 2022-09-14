Марков: ВСУ не будут входить в РФ, потому что Запад боится войны с Россией

Политолог Сергей Марков считает, что украинские боевики не решатся зайти на территорию России, потому как боятся двух факторов: поднятия уровня патриотизма россиян и переформатирования спецоперации.

По его словам, в настоящее время идут бурные обсуждения Соединённых Штатов и Украины касательно вторжения на территорию российского государства, однако Вашингтон пока "не даёт добро" на подобные действия.

"Почему? Они боятся, что это приведет к взлету патриотизма в России и переходу России к формату войны из формата СВО. А это то, что США очень боятся", — отметил политолог.

Марков пояснил, что Запад надеется, что армия России будет истощена длительными военными действиями на Украине и это тот момент, когда можно попытаться захватить территории государства.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские националисты обстреляли населённый пункт Красный Хутор.