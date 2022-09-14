Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские националисты обстреляли населённый пункт Красный Хутор. Результатом ударов украинской армии стали разрушения в посёлке. О жертвах информация не сообщается.
В настоящее время проводится эвакуация местного населения с целью безопасности жителей.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Политолог Яков Кедми высказался о прорыве ВСУ в Харьковской области.