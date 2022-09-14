Гладков: армия ВСУ обстреляла Красный Хутор в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские националисты обстреляли населённый пункт Красный Хутор. Результатом ударов украинской армии стали разрушения в посёлке. О жертвах информация не сообщается.

В настоящее время проводится эвакуация местного населения с целью безопасности жителей.