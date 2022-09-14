Украинский боевик угрожает научить Москву жить под звуки воздушной тревоги

ВСУ научит жить жителей Москвы под звуки воздушной тревоги и вздрагивать от ударов.

Об этом сообщил экс-нардеп Верховной рады Украины Андрей Тетерук.

По мнению нынешнего боевика, граждане российской столицы должны жить в страхе, что не проснутся.

"Пока что Москве действительно нечего бояться, но в перспективе все те угрозы, которые она создала Украине и миру, они обязательно вернутся в Москву. Все сражения заканчиваются в столице страны-агрессора, поэтому в своё время москвичам, которые так сыто привыкли чувствовать себя в безопасности, придётся пережить весь этот ужас, который они создают другим народам", — отметил русофоб.

По его словам, жители Москвы тоже будут "трястись от звука воздушной тревоги" и будут переживать о завтрашнем дне. Он подчеркнул, что это якобы Россия предложила миру такую повестку и ей придётся расплачиваться.

Украина должна быстрее создать всё, чтобы российский народ "почувствовал и наелся досыта", подытожил националист.