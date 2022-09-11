Военкор: переправа через Северский Донец стала для боевиков ВСУ ловушкой

Продолжается противостояние ВС РФ и вооружённых формирований киевского режима в спецоперации на Украине.

Военный корреспондент Евгений Поддубный в своём аккаунте мессенджера сообщил, что артиллерия объединённых войск успешно уничтожает боевые порядки националистов ВСУ. Также он отметил, что боевики киевской власти при переправе реки Северский Донец были разбиты.

"Доблестные бойцы и командиры сообщают, что подразделения противника нашим артиллеристам удалось прибить к земле. Переправа через мой родной Северский Донец стала для формирований режима ловушкой. Сейчас активность ВСУ снизилась", — пишет в Telegram-канале военкор.

Ранее сообщалось, что из Белгородской области армия РФ по военным целям Украины запустила ракеты "Искандер-М".