Специальная военная операция на Украине продолжается. Сегодня, 14 сентября, Вооружённые силы РФ нанесли серию ракетных ударов по военным объектам ВСУ, расположенным в городах Кривой Рог и Запорожье. Сирены воздушной тревоги звучат по всей Украине.
Мэр Кривого Рога Юрий Вилкул подтвердил прилёт российской ракеты в городе. По данным военных корреспондентов "Русской весны", на поражённой российской армией цели возникло сильное возгорание. В небе зафиксированы клубы густого дыма.
Ранее также сообщалось о нанесении серии высокоточных ударов по объектам в Николаеве.
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