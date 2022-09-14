ВС РФ нанесли ракетный удар по военной цели в Кривом Роге

Специальная военная операция на Украине продолжается. Сегодня, 14 сентября, Вооружённые силы РФ нанесли серию ракетных ударов по военным объектам ВСУ, расположенным в городах Кривой Рог и Запорожье. Сирены воздушной тревоги звучат по всей Украине.

Мэр Кривого Рога Юрий Вилкул подтвердил прилёт российской ракеты в городе. По данным военных корреспондентов "Русской весны", на поражённой российской армией цели возникло сильное возгорание. В небе зафиксированы клубы густого дыма.

Ранее также сообщалось о нанесении серии высокоточных ударов по объектам в Николаеве.