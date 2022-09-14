В рамках специальной военной операции на Украине ВС РФ и силы народных республик продолжают выполнять боевые задачи, уничтожая позиции украинской армии, живую силу и технику противника.
В ходе очередных военных действий на Николаево-Криворожском направлении псковские бойцы Воздушно-десантных войск России уничтожили американо-голландскую боевую машину пехоты БМП YPR-765. Об этом сообщили корреспонденты "Русской весны", опубликовав видео боя.
Ранее стало известно, что дрон ВС РФ загнал ВСУ на их собственное минное поле, в результате чего была уничтожена военная техника противника.
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Сомнительные успехи Киева не имеют дальнейших перспектив, заявил политолог.