ВДВ РФ уничтожили натовскую БМП YPR-765 на Николаево-Криворожском направлении

В рамках специальной военной операции на Украине ВС РФ и силы народных республик продолжают выполнять боевые задачи, уничтожая позиции украинской армии, живую силу и технику противника.

В ходе очередных военных действий на Николаево-Криворожском направлении псковские бойцы Воздушно-десантных войск России уничтожили американо-голландскую боевую машину пехоты БМП YPR-765. Об этом сообщили корреспонденты "Русской весны", опубликовав видео боя.

Ранее стало известно, что дрон ВС РФ загнал ВСУ на их собственное минное поле, в результате чего была уничтожена военная техника противника.