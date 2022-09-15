Глава Васильевского района Запорожской области Наталья Романиченко сообщила, что украинская служба безопасности готовила на неё покушение.
Как уточнила Романиченко, несколько подозреваемых уже задержаны. При этом в ходе допроса выяснилось, что СБУ абсолютно не осведомлена о передвижении политиков региона.
"Это значит, что местные жители, которые знают, где я нахожусь, не передают информацию, меня это радует", — резюмировала Романиченко.
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Сомнительные успехи Киева не имеют дальнейших перспектив, заявил политолог.