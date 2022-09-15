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Власти региона: СБУ готовила покушение на главу района Запорожской области

Силовые структуры

Глава Васильевского района Запорожской области Наталья Романиченко сообщила, что украинская служба безопасности готовила на неё покушение.

Как уточнила Романиченко, несколько подозреваемых уже задержаны. При этом в ходе допроса выяснилось, что СБУ абсолютно не осведомлена о передвижении политиков региона.

"Это значит, что местные жители, которые знают, где я нахожусь, не передают информацию, меня это радует", — резюмировала Романиченко.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
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