В Запорожье посадили БПЛА-камикадзе ВСУ Switchblade антидроновым ружьём

Военные Запорожья посадили БПЛА-камикадзе украинских боевиков Switchblade специальным "антидроновым" ружьём, сообщил член ВГА региона Владимир Рогов.

Как подчеркнул политик, спецоружие передали местные жители в качестве помощи военным.

"Были куплены десятки тепловизоров хорошей дальности, антидроновые ружья, беспилотники. Антидроновым ружьём был посажен Switchblade — ударный беспилотник-камикадзе ", — пояснил Рогов ТАСС.

По словам члена ВГА, БПЛА летел чётко на важный объект инфраструктуры, но беспилотник удалось нейтрализовать и купировать опасность.