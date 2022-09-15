Военные Запорожья посадили БПЛА-камикадзе украинских боевиков Switchblade специальным "антидроновым" ружьём, сообщил член ВГА региона Владимир Рогов.
Как подчеркнул политик, спецоружие передали местные жители в качестве помощи военным.
"Были куплены десятки тепловизоров хорошей дальности, антидроновые ружья, беспилотники. Антидроновым ружьём был посажен Switchblade — ударный беспилотник-камикадзе ", — пояснил Рогов ТАСС.
По словам члена ВГА, БПЛА летел чётко на важный объект инфраструктуры, но беспилотник удалось нейтрализовать и купировать опасность.
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Сомнительные успехи Киева не имеют дальнейших перспектив, заявил политолог.