Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов проинформировал о том, что десант Вооружённых сил Украины при попытке высадится на Кинбурнскую косу в районе населённого пункта Очаково потерял 120 человек личного состава.
"Эта коса — часть Николаевской области, и там до Очакова пять километров, поэтому возможность такая была у них, но они были сразу замечены и уничтожены", — отметил он.
Ранее замглавы ВГА сообщил, что союзные силы РФ и ЛДНР отразили атаку Вооружённых сил Украины через территорию Кинбурнской косы со стороны Чёрного моря на Херсонскую область.
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Сомнительные успехи Киева не имеют дальнейших перспектив, заявил политолог.