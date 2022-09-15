Стремоусов: ВСУ потеряли 120 десантников при попытке высадиться вблизи Очакова

Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов проинформировал о том, что десант Вооружённых сил Украины при попытке высадится на Кинбурнскую косу в районе населённого пункта Очаково потерял 120 человек личного состава.

"Эта коса — часть Николаевской области, и там до Очакова пять километров, поэтому возможность такая была у них, но они были сразу замечены и уничтожены", — отметил он.

Ранее замглавы ВГА сообщил, что союзные силы РФ и ЛДНР отразили атаку Вооружённых сил Украины через территорию Кинбурнской косы со стороны Чёрного моря на Херсонскую область.