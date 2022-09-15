Леонков: Рубикон пройден - Москва меняет характер СВО

В спецоперации на Украине пройден Рубикон: больше Москва не намерена ограничиваться полумерами. Сейчас руководство страны совместно с Генштабом вносят корректировки в планы, после чего характер проведения СВО изменится.

Так в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" заявил военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, последовавшие за отводом войск из Харьковской области ракетные удары по критически важной инфраструктуре — неожиданный неприятный сюрприз для ВСУ — ясно дали это понять.

"Многие решения, которые ранее принимались в угоду политконъюнктуре, теперь отменены. Теперь главное — реалии в****. А это значит, что сдерживать ВС РФ больше никто не будет. Бить они станут по мостам, железным дорогам и станциям, объектам инфраструктуры", — сказал Леонков, добавив, что до текущего момента киевский режим и его солдаты "жили слишком комфортно" и настало время их "спустить на землю".

* по требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.