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Автор Ольга Лебедева

Эксперт: когда военные решения принимают политики, начинаются неудачи

Силовые структуры » Министерство обороны

Во вторник, 13 августа, экс-глава МИД Украины, сейчас представляющий её в Совете Европы, Борис Тарасюк обвинил ряд стран-союзников Киева в "нерешительности" при оказании военной помощи его стране.

Эксперт: когда военные решения принимают политики, начинаются неудачи

В интервью The Daily Beast он прямо так и сказал: они-де нам, конечно, оружие поставляют, но не то и не в тех объёмах, которые нужны. А ещё, по словам украинского дипломата, "некоторые страны" вообще заняли "циничную позицию" наблюдателей, ожидающих поражения Незалежной.

"Некоторые иностранные политики в самые первые дни уже предсказывали, что Украина падёт в считанные дни… Вопреки их прогнозам, идёт седьмой месяц. Мы не только сопротивляемся, но и боремся и давим на русских,” — сказал Тарасюк американским журналистам.

А всё почему

По мнению российского военного эксперта Константина Сивкова, главная причина того, ВСУ "ещё сопротивляются", кроется в череде ошибок, допущенных российским руководством в самом начале СВО.

Своими выводами заместитель президента Российской Академии Ракетных и Артиллерийских наук поделился с корреспондентом Pravda.Ru Мариной Курако.

Первой и главной ошибкой, за которой цепочкой потянулись другие, по словам Сивко, стал отвод войск от Киева:

"Когда мы стояли у Киева, нам ничто не мешало его взять, учитывая то, что в городе тогда всего-то была одна охранная бригада. А все боеспособные части Украины находились на востоке. Нам нужно было тогда перекрыть границу Киев — Херсон (Херсон к тому времени уже был под нашим контролем) и отрезать вообще восточную часть от поставок всего. Этого не было сделано".

Вторая ошибка, уверен капитан 1-го ранга, — "муторная возня с пробиванием укрепрайонов со лба":

"В таких условиях никто никогда укрепрайоны не берёт. Немцы при необходимости убрать линию обороны просто её обошли через территории других стран. Нам даже этого не надо было делать. Нужно было просто, имея там группировки войск на границе, с тем, чтобы не допустить атак на ДНР и ЛНР, спокойно нашими силами обходить группировки, которые сидели там, и окружать их полностью. Уже одно это заставило бы их как минимум выходить из укрепрайонов, пытаться атаковать. Как раз можно было в этот период бить их на марше. Этого сделано не было".

Причина названных экспертом "ошибок" — не в военных:

"В Генштабе всё отлично понимают. Этого не было сделано по сугубо политическим соображениям".

В общем, Константин Сивков утверждает, что у России были шансы закончить СВО ещё в апреле и провести Парад в Киеве. Если бы не политика.

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Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Александр Артамонов
Темы борис тарасюк константин сивков
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