Казаков о новой фазе СВО: интенсивнее и с ударами по критической инфраструктуре

Политолог Александр Казаков считает, что наступление украинских боевиков на Харьковском направлении поспособствует тому, что Россия пересмотрит тактику ведения спецоперации и досрочно завершит вторую фазу СВО.

"Так называемый контрудар, достаточно успешный в Харьковской области, он нас заставляет проводить перестройку в армии и планировать наступательные операции", — отметил он.

По словам политолога, третий этап спецоперации будет характеризоваться более интенсивными обстрелами, в том числе, с разрушениями критической инфраструктуры.

Ранее замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что в Харькове после воскресного ракетного удара снова пропал свет, имеются перебои со связью, во многих районах нет воды. Остановлено движение поездов метро.