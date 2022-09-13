В Харькове нет света, воды, связи: Кремль показывает, как будет действовать

Один ракетный удар по двум Харьковским ТЭС привёл к перманентному коллапсу в регионе. Кремль мог обойтись гораздо меньшей кровью "одного народа" в борьбе с абсолютным злом украинского фашизма.

Без света нет ни жизни, ни войны

Во вторник украинские власти сообщили, что в Харькове после воскресного ракетного удара снова пропал свет, имеются перебои со связью, во многих районах нет воды. Остановлено движение поездов метро.

"Вышла из строя резервная линия, которая питала населённые пункты. Это последствия коварных российских обстрелов, которые были накануне", — заявил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Как пишет издание "Страна", со ссылкой на местных жителей, не работают также :

наземный электротранспорт,

интернет,

супермаркеты,

автозаправки,

банкоматы и терминалы пополнения средств.

То есть, парализованы почти все сферы человеческой деятельности.

Местные Телеграм-каналы публикуют видео последствий ночного удара по "учебному заведению" в Лозовой, но в этом здании располагался военкомат. Также в течение прошедших суток ВС РФ массированно били по позициям украинских боевиков в Чугуевском и Купянском районах Харьковской области.

План Минобороны РФ очевиден — организовать логистические и снабженческие проблемы ВСУ, что при дальнейшем перманентном давлении приведёт к их отступлению. В принципе, уничтожение критической инфраструктуры — это один из основных методов борьбы, сопровождающий военные действия. Он описан в учебниках, и яркий пример — отступление Наполеона из Москвы, но сегодня — это не указ "благородному" российскому руководству.

Укрпатриоты пока храбрятся

"Патриотические" украинские каналы пока храбрятся, но посидеть в темноте или при лучине и поразмышлять им будет очень полезно. Перефразируя известные слова одного из европейских политиков: в условиях военных действий свет — это привилегия, а не право.

В чём виноваты харьковчане?

Телеграм-канал "Харьков наш" описывает позицию многих харьковчан в отношении последних событий. Называя Украину абсолютным злом, авторы задают извечный украинский вопрос, "а чем мы, харьковчане, провинились", почему умираем и страдаем?

"Ничем, кроме того, что (Харьков) с 2014 года был главной базой украинских атак против Донбасса. Мы все платили военный налог. Мы ремонтировали танки и БТРы, отправляемые на донбасский фронт. Мы, пусть и против своей воли, участвовали в войне Киева против Донбасса. Может, это и нельзя считать виной, но это тоже сделало февральскую фазу войны неизбежной", — пишет автор поста.

Что же, согласимся, значит, свою долю наказания за взращивание фашизма надо нести.

Россия не победит, если не изменится

Надо согласиться с харьковчанами и в другом — российские власти не подготовились к операции, их действия до февраля также прикармливали фашистов, хотя бы поставками газа. А после 24 февраля, как выясняется, были шапкозакидательскими, что привело к чрезмерным жертвам среди мирного населения.

То есть, благородство Кремля в отношении "одного народа" — лукавое. Например, совсем непонятны лояльным России харьковчанам "договорняки" Москвы с Западом по зерну, газу, освобождению Украины от ударов "по центрам принятия решений", от физического преследования нацистов.

"Если бы хотя бы один Немичев (мучитель российских солдат — Ред.) или ему подобный был уничтожен накануне 24 февраля, всё сложилось бы по-другому", — уверен канал.

Харьковчане полагают, что "эта война будет продолжаться и завершится она, скорее всего, поражением Украины".

"Но и России настоящей победы не получить — особенно, если она не изменится внутри. Если война по-прежнему будет вестись для выгоды, а не для достижения заявленных целей, то Россия проиграет. Вместе с ней проиграем и все мы, разбросанные по бывшим союзным республикам люди разных национальностей, но при этом — люди русского языка и русской культуры", — делает вывод "Харьков наш".

Эти выводы было бы очень полезно почитать в Кремле, если уж там считают русских и украинцев одним народом. Поздно меняться не бывает никогда.

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