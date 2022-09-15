Гурулёв: Нас отвлекают. ВСУ могут совершить бросок к Азовскому морю

Депутат Государственной думы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв предположил, что атака украинских националистов на Криворожском и Херсонском линиях фронта может свидетельствовать об отвлекающем манёвре для наступления на другом направлении.

"Когда говорят, что снимают минные заграждения на Угледаре, мне кажется, это мера по обману противника, то есть нас. Может быть, я ошибаюсь. Когда идут отдельные контратаки на Криворожском направлении, причём, приличным количеством, но они априори не дадут успеха, предельно понятно, что это не более, чем отвлекающий манёвр", — отметил он.

По словам военного, будучи на месте боевиков ВСУ, он так бы и поступил. Для начала разделил войска на две части, вышел бы к Азовскому морю, а оттуда уже можно ударить по Крымскому мосту, подтянув соответствующее вооружение. Однако это свидетельствовало бы о том, что снабжение союзных сил по всей линии фронта нестабильно.

Ранее военный эксперт Яков Кедми заявил, что херсонский ход ВС РФ сорвал планы ВСУ устроить ад в Крыму.