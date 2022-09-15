Кедми заявил, что херсонский ход ВС РФ сорвал планы ВСУ устроить ад Крыму

Союзные силы России и Народной милиции в ходе специальной военной операции (СВО) сначала освободили Херсон, а не Харьков или Чернигов. Об этом заявил военный эксперт Яков Кедми. По его мнению, именно этот регион прикрывает Крым от возможных ударов со стороны боевиков ВСУ.

"Они уже сказали, что сделали бы там: расположили в Херсонской области артиллерийские и ракетные базы — и тогда устроили бы ад Крыму", — заявил Кедми.

Эксперт отметил, что по итогам проведения СВО российская сторона ставит новые цели и делает соответствующие выводы.

"Теперь мы приходим к тому, что без Сумской, Черниговской и Харьковской областей нельзя защитить Россию. Развитие событий диктует новые цели — по крайней мере оперативные", — сообщил Кедми в программе "Вечер с Владимиром Соловьёвым".