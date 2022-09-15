Ходаковский заявил, что Красный Лиман остаётся под контролем союзных войск ДНР

ВСУ всё ещё не оставляет попытки захватить Красный Лиман. Но все они оказываются неудачными — союзные силы ДНР сопротивляются натиску противника. Об этом сообщает командир батальона "Восток" Александр Ходаковский в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1":

"У нас на различных участках происходит активная перегруппировка, и там, в том числе, на Краснолиманском направлении, прибывают свежие резервы. Они включаются в работу, и это внушает уверенность, что мы выдержим на данном направлении".

Ходаковский заявил, что хотя и конфигурация фронта в целом не изменилась, но на всей линии соприкосновения напряжённость сохраняется высокая.

"Сейчас мы ждём активизации на любом участке, потому что все те внешние признаки, которые мы читаем как подготовку к наступлению, нам об этом говорят", — сказал комбат.

Ходаковский также сообщает, что ситуация выглядит достаточно оптимистично, так как ожидается пополнение армии резервистами из России.