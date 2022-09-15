Зеленский просит ПВО для Украины сразу у нескольких стран

Украинский лидер Владимир Зеленский призвал США, ФРГ, Италию, Израиль и Францию предоставить системы противовоздушной обороны для отражения русского оружия.

О просьбе президент Незалежной заявил на пресс-конференции с представителем Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Он отметил, что пока страны игнорируют эти просьбы.

"Мы разговариваем с Францией, Италией, Германией и Израилем, хотя положительной реакции от последнего мы не получили. Вопрос должен решаться вокруг этих пяти стран", — отметил гарант Конституции Украины.

На пресс-конференции он также попросил у западных кураторов побольше оружия, чтобы "закрепить свои достижения" и быстрее завершить противостояние с Москвой.