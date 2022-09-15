Украинский лидер Владимир Зеленский призвал США, ФРГ, Италию, Израиль и Францию предоставить системы противовоздушной обороны для отражения русского оружия.
О просьбе президент Незалежной заявил на пресс-конференции с представителем Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Он отметил, что пока страны игнорируют эти просьбы.
"Мы разговариваем с Францией, Италией, Германией и Израилем, хотя положительной реакции от последнего мы не получили. Вопрос должен решаться вокруг этих пяти стран", — отметил гарант Конституции Украины.
На пресс-конференции он также попросил у западных кураторов побольше оружия, чтобы "закрепить свои достижения" и быстрее завершить противостояние с Москвой.
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