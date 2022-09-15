Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что перед ВСУ стоит задача сделать российскую армию неспособной к наступлению.
Украинский военный аналитик признал, что первая половина лета была тяжёлой для Украины.
"Россия хотела нас сломить. Армия РФ прессом давила по всей линии фронта", — написал Арестович в своём микроблоге.
Помощник Зеленского объяснил, что российской армии для того, чтобы вести успешное наступление, нужна "передышка".
"А передышки мы им не дадим", — заявил военный обозреватель.
Он объяснил, в каком случае ВСУ будут близки к победе.
"Ещё 2-3 таких поражения российской армии, и передышки им будут уже не нужны", — написал военный аналитик, отметив, что победа нужна украинской армии до зимы.
Ранее Арестович объяснял, что для того, чтобы закончить боевые действия до зимы, необходимо в два раза больше западной военной помощи в артиллерии и РЗСО.
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