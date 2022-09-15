Арестович торопит ВСУ сокрушить ВС РФ до зимы: "Ещё 2-3 таких поражения"

Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что перед ВСУ стоит задача сделать российскую армию неспособной к наступлению.

Украинский военный аналитик признал, что первая половина лета была тяжёлой для Украины.

"Россия хотела нас сломить. Армия РФ прессом давила по всей линии фронта", — написал Арестович в своём микроблоге.

Помощник Зеленского объяснил, что российской армии для того, чтобы вести успешное наступление, нужна "передышка".

"А передышки мы им не дадим", — заявил военный обозреватель.

Он объяснил, в каком случае ВСУ будут близки к победе.

"Ещё 2-3 таких поражения российской армии, и передышки им будут уже не нужны", — написал военный аналитик, отметив, что победа нужна украинской армии до зимы.

Ранее Арестович объяснял, что для того, чтобы закончить боевые действия до зимы, необходимо в два раза больше западной военной помощи в артиллерии и РЗСО.