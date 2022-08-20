Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович признал, что Украина полностью зависима от поставок западного вооружения и боеприпасов.
Арестович призывает Запад удвоить поставки уже существующей военной помощи для ВСУ.
"Сейчас нам важно закончить боевые действия до зимы, для этого необходимо в два раза больше западной военной помощи в артиллерии и РЗСО", — объяснил советник президента Украины.
Ранее Советник офиса Владимира Зеленского объяснил, в чём слаба украинская армия. Арестович отметил, что ВСУ требуется серьёзная работа по подготовке военного командования.
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