Арестович объяснил, что Украине нужно закончить боевые действия до зимы

Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович признал, что Украина полностью зависима от поставок западного вооружения и боеприпасов.

Арестович призывает Запад удвоить поставки уже существующей военной помощи для ВСУ.

"Сейчас нам важно закончить боевые действия до зимы, для этого необходимо в два раза больше западной военной помощи в артиллерии и РЗСО", — объяснил советник президента Украины.

Ранее Советник офиса Владимира Зеленского объяснил, в чём слаба украинская армия. Арестович отметил, что ВСУ требуется серьёзная работа по подготовке военного командования.