Украинская армия продолжает попытки атаковать на Херсонском участке фронта, не считаясь с потерями. Генштаб ВСУ надеется измотать российскую оборону.
Всё, чего смогли добиться националисты на Андреевском плацдарме, дойти до реки Ингулец и организовать понтонную переправу, напомнил директор музея войск ПВО Юрий Кнутов. После этого все попытки украинских боевиков продвинуться вперёд терпят неудачу, а атаковать им приходится под ударами российский артиллерии и ВКС РФ.
"Киевский режим рассчитывает, что через какое-то время у российских артиллеристов начнется снарядный голод. Это позволит украинским силам ценой больших потерь прорваться к Херсону", — предположил военный эксперт в интервью изданию "Украина.ру".
По его словам, численное преимущество украинских подразделений тает, но периодические атаки не прекращаются.
Ранее пленный боевик ВСУ рассказал, что украинским солдатам выдают таблетки "от страха".
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