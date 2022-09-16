Эксперт: Киев надеется, что снаряды у России закончатся быстрее, чем солдаты ВСУ

Украинская армия продолжает попытки атаковать на Херсонском участке фронта, не считаясь с потерями. Генштаб ВСУ надеется измотать российскую оборону.

Всё, чего смогли добиться националисты на Андреевском плацдарме, дойти до реки Ингулец и организовать понтонную переправу, напомнил директор музея войск ПВО Юрий Кнутов. После этого все попытки украинских боевиков продвинуться вперёд терпят неудачу, а атаковать им приходится под ударами российский артиллерии и ВКС РФ.

"Киевский режим рассчитывает, что через какое-то время у российских артиллеристов начнется снарядный голод. Это позволит украинским силам ценой больших потерь прорваться к Херсону", — предположил военный эксперт в интервью изданию "Украина.ру".

По его словам, численное преимущество украинских подразделений тает, но периодические атаки не прекращаются.

Ранее пленный боевик ВСУ рассказал, что украинским солдатам выдают таблетки "от страха".