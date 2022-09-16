Генерал Коттон: США не видят признаков повышения боеготовности ядерных сил РФ

Вашингтон пока не замечает признаков повышения боеготовности российских ядерных сил. Об этом заявил американский генерал Энтони Коттон.

По его словам, ранее власти США считали, что Москва способна применить ядерные снаряды без объективных оснований. Однако теперь позиция Белого дома и НАТО изменилась, указал Коттон.

Генерал убеждён: РФ и Китай проявляют сдержанность, так как понимают, что у США тоже есть "мощные, живучие ядерные силы".