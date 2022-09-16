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Генштаб ВСУ: русская армия штурмует и обстреливает позиции ВСУ

Силовые структуры

Российская армия ведет массированный обстрел позиций ВСУ.

Это главное из сводки Генерального штаба Украины 16 сентября.

Вооружённые силы Российской Федерации нанесли 15 авиаударов, 11 ракетных ударов и совершили 96 обстрелов из РСЗО по объектам на территории Украины, отмечает украинский Генштаб.

"Российские подразделения продолжают вести штурмовые действия в районах населённых пунктов Отрадовка, Зайцево, Артёмовск, Весёлая Долина, Авдеевка и Новомихайловка", — в частности, сообщает ГШ ВСУ.

Также сообщается, что русская армия ведет активную разведку при помощи беспилотных летательных аппаратов и занимается перегруппировкой сил на отдельных направлениях.

 

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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