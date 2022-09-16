Российская армия ведет массированный обстрел позиций ВСУ.
Это главное из сводки Генерального штаба Украины 16 сентября.
Вооружённые силы Российской Федерации нанесли 15 авиаударов, 11 ракетных ударов и совершили 96 обстрелов из РСЗО по объектам на территории Украины, отмечает украинский Генштаб.
"Российские подразделения продолжают вести штурмовые действия в районах населённых пунктов Отрадовка, Зайцево, Артёмовск, Весёлая Долина, Авдеевка и Новомихайловка", — в частности, сообщает ГШ ВСУ.
Также сообщается, что русская армия ведет активную разведку при помощи беспилотных летательных аппаратов и занимается перегруппировкой сил на отдельных направлениях.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Очень важное событие для всей России, которое произойдет 19 сентября, предсказал российский политик Владимир Жириновский незадолго до смерти.