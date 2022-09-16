Генштаб ВСУ: русская армия штурмует и обстреливает позиции ВСУ

Российская армия ведет массированный обстрел позиций ВСУ.

Это главное из сводки Генерального штаба Украины 16 сентября.

Вооружённые силы Российской Федерации нанесли 15 авиаударов, 11 ракетных ударов и совершили 96 обстрелов из РСЗО по объектам на территории Украины, отмечает украинский Генштаб.

"Российские подразделения продолжают вести штурмовые действия в районах населённых пунктов Отрадовка, Зайцево, Артёмовск, Весёлая Долина, Авдеевка и Новомихайловка", — в частности, сообщает ГШ ВСУ.

Также сообщается, что русская армия ведет активную разведку при помощи беспилотных летательных аппаратов и занимается перегруппировкой сил на отдельных направлениях.