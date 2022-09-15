РСЗО "Град" уничтожает оборону ВСУ на подступах к Северску

Националисты Вооружённых сил Украины возвёли мощную оборонительную линию на подступах к Северску.

Объединённая армия РФ и ЛДНР уничтожает эти укрепрайоны артиллерией и боевой авиацией, чтобы при наступлении минимизировать потери личного состава. Об этом сообщает издание "Русская Весна" со ссылкой на военных корреспондентов из зоны проведения специальной операции.

Ранее сообщалось, что бойцы 100-й бригады провели штурм укреплённого опорного пункта ВСУ у Красногоровки.

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