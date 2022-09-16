Боевики ВСУ нанесли удары по городу Валуйки Белгородской области

В результате ударов со стороны украинской армии в городе Валуйки Белгородской области загорелось восемь частных домов и три автомобиля. Один мирных житель погиб, двое получили ранения.

Очевидцы рассказали, что в домах дрожали стёкла из-за ударов, в некоторых местах посыпалась штукатурка. Повреждена подстанция МЭС Центра ФСК ЕЭС, в результате чего электричество пропало не только в городе, но и близлежащих посёлках, передаёт bel.ru.

Более того, в некоторых домах Валуек пропала вода. В Белоблводоканале сообщили, что водоснабжение будет восстановлено в ближайшее время.