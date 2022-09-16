Подберёзкин оценил предложение Кадырова: "100 бригад помогут завершить СВО"

Предложение главы Чечни Рамзана Кадырова о самомобилизации является нормальной инициативой. Подобные действия уже проходят в некоторых регионах. Об этом заявил директор Центра военно-политических проблем, доктор исторических наук, профессор Алексей Подберёзкин в беседе с Pravda.Ru.

"Федеративное государство предполагает, что часть компетенций есть у регионов, в том числе и по работе военкоматов. Каждый регион может собрать какое-то определённое количество военнослужащих. Это совершенно естественно", — отметил эксперт.

Профессор подчеркнул, что от регионов необходимо получать больше инициативы на фоне украинского конфликта. Сам Кадыров проявляет очень динамичную активность: сформированы три батальона и один полк — это достаточно мощная группировка, указал Подберёзкин.

"Если в каждом из регионов будет сформировано по одной бригаде, то получатся те самые 100 бригад, которые сейчас необходимы для того, чтобы завершить операцию", — заявил собеседник Pravda.Ru.

На данный момент союзные силы России и Народной милиции ликвидируют боевиков территориальной обороны и ополченцев, поскольку профессиональных солдат в рядах ВСУ практически не осталось. Однако на Украине проходят регулярные волны мобилизации, а Запад направляет наёмников.

"Нет смысла бросать необученных людей в военные действия, а вот подготовленных добровольцев, частные военные компании — это естественно. И каждый регион может такие батальоны собрать", — заключил Подберёзкин.

Бывший заместитель командующего объединённой группировкой на Северном Кавказе Борис Подопригора также прокомментировал предложение Кадырова о самомобилизации и отметил, что решение должно быть принято на общефедеральном уровне.

"Я бы предпочёл сейчас подождать, какая будет реакция высшего руководства страны. Сама по себе постановка вопроса заслуживает внимание", — указал он.