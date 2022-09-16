В пятницу, 16 сентября боевики ВСУ снова пытались расширить плацдарм для дальнейшего наступления на Херсон.
Об этом сообщил Telegram-канал “Рыбарь”.
Атака у реки Ингулец в районе посёлка Правдино была начата бронетанковым подразделением: шесть боевых машин пехоты и три танка.
Националисты попытались обойти позиции ВС РФ и ударить россиянам в тыл, но были встречены артогнем подошедшим на помощь резервом.
Союзные силы уничтожили один танк и все БМП. Два оставшихся танка и боевики пытались отступить, однако их также накрыл артиллерийский огонь. Также бандеровцы попали под огонь вертолётов.
Сейчас ведётся поиск и уничтожение остатков ВСУ, не успевших уйти.
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