Под Херсоном при наступлении уничтожена бронегруппа ВСУ

В пятницу, 16 сентября боевики ВСУ снова пытались расширить плацдарм для дальнейшего наступления на Херсон.

Об этом сообщил Telegram-канал “Рыбарь”.

Атака у реки Ингулец в районе посёлка Правдино была начата бронетанковым подразделением: шесть боевых машин пехоты и три танка.

Националисты попытались обойти позиции ВС РФ и ударить россиянам в тыл, но были встречены артогнем подошедшим на помощь резервом.

Союзные силы уничтожили один танк и все БМП. Два оставшихся танка и боевики пытались отступить, однако их также накрыл артиллерийский огонь. Также бандеровцы попали под огонь вертолётов.

Сейчас ведётся поиск и уничтожение остатков ВСУ, не успевших уйти.