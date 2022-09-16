Ищенко: опасность применения ядерного оружия каждой из сторон растёт

ЕС оказался в такой ситуации, когда ему надо выходить из той западни, которую устроил Вашингтон. Или европейская экономика в ближайшие годы полностью уничтожится.

Но из-за того, что в конфликт РФ и Запада втянуты практически все ядерные государства планеты, это может будет уже не актуально.

Об этом сообщил политолог Ростислав Ищенко.

По его словам, если ЕС не выскочит из этой западни США, то за 2-3 года экономика Старого Света полностью уничтожится. В конфликт втянуты почти все ядерные страны, и неясно — будет ли существовать мир вообще.

"Это не холодная война между СССР и США. Это уже полугорячая война. В неё втянуты США, Китай, Россия, Британия, Франция, сейчас втягивается Индия, на подходе Израиль стоит — это все ядерные государства, а там рядышком еще Пакистан", — подчеркнул аналитик.

Растёт опасность и случайного использования ядерного оружия по недосмотру, или у кого-то сдадут нервы.

"Или просто кто-то понял, что терпит поражение, и ядерный удар для него единственный выход", — подытожил Ищенко.