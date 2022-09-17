Боец элитного подразделения: РФ справится с задачами на Украине без мобилизации

Россия сможет завершить спецоперацию на Украине без проведения мобилизации в стране. Об этом заявил боец элитного подразделения РФ с позывным "Ветер".

В интервью РИА Новости он отметил, что у России есть необходимые силы для выполнения задач в ходе специальной военной операции по демилитаризации Украины.

"Мы сами справимся", — подчеркнул военнослужащий.

Как пояснил боец, российская армия обязательно "доведёт всё до конца".

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что власти РФ пока не собираются объявлять мобилизацию на территории государства.

При этом глава Чечни Рамзан Кадыров призвал российские регионы формировать отряды добровольцев для участия в спецоперации. Он выразил уверенность в том, что в России много настоящих патриотов, желающих помочь военным добиться полной демилитаризации Украины.