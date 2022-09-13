Официальный представитель администрации президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков ответил, собираются ли российские власти объявлять мобилизацию.
"В настоящий момент речи об этом не идёт", — сказал пресс-секретарь лидера нашей страны.
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Ракетный удар ВКС РФ 11 сентября, вызвавший блэкаут на Украине, показал настоящий масштаб СВО. Это первый пункт плана Кремля по перезагрузке операции.