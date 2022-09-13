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В Кремле сообщили, что власти России пока не намерены объявлять мобилизацию

Силовые структуры

Официальный представитель администрации президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков ответил, собираются ли российские власти объявлять мобилизацию.

"В настоящий момент речи об этом не идёт", — сказал пресс-секретарь лидера нашей страны.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
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