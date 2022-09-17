Армия России в Запорожье наносит удары по инфраструктуре ВСУ

Утром, в субботу, 17 сентября, Вооружённые силы России наносят удары по инфраструктуре ВСУ в Запорожье.

Об этом сообщает издание "Русская Весна" со ссылкой на члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова.

Также поступает информация о взрывах в Днепропетровской области.

Накануне ВС РФ в Херсонской области отразили атаку бронегруппы националистов. В результате боя бойцы армии России захватили БТР М-113 американского производства. Его бросили боевики ВСУ, спасаясь бегством.