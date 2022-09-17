Утром, в субботу, 17 сентября, Вооружённые силы России наносят удары по инфраструктуре ВСУ в Запорожье.
Об этом сообщает издание "Русская Весна" со ссылкой на члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова.
Также поступает информация о взрывах в Днепропетровской области.
Накануне ВС РФ в Херсонской области отразили атаку бронегруппы националистов. В результате боя бойцы армии России захватили БТР М-113 американского производства. Его бросили боевики ВСУ, спасаясь бегством.
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия до поры до времени сдержанно отвечает на украинские удары по инфраструктуре и террористические акты.