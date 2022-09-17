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Рогов призвал обеспечить чиновников Запорожской области оружием для самозащиты

Силовые структуры

Покушения на чиновников Запорожской области участились, поэтому им необходимо раздать оружие для самообороны. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

Рогов призвал обеспечить чиновников Запорожской области оружием для самозащиты

В интервью РИА Новости он отметил, что лишь небольшая часть сотрудников администрации имеет охранников.

"Учитывая участившиеся случаи покушений на представителей власти различных уровней, считаю правильным усилить их безопасность и обеспечить оружием для самозащиты", — подчеркнул представитель ВГА.

Он также добавил, что чиновники военно-гражданской администрации отвечают за жителей освобождённого региона. По его словам, сотрудникам ВГА точно можно доверить оружие, к которому они обратятся, если их жизни будет угрожать опасность.

Ранее Рогов сообщил, что в Бердянске нашли мёртвыми заместителя главы ВГА города по вопросам ЖКХ Олега Бойко и его жену Людмилу, возглавлявшую территориальную избирательную комиссию по проведению референдума. При этом официальный Киев не отрицает свою причастность к их убийству. Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил, что диверсии на территории Бердянска — "работа" боевиков ВСУ.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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