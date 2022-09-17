Покушения на чиновников Запорожской области участились, поэтому им необходимо раздать оружие для самообороны. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.
В интервью РИА Новости он отметил, что лишь небольшая часть сотрудников администрации имеет охранников.
"Учитывая участившиеся случаи покушений на представителей власти различных уровней, считаю правильным усилить их безопасность и обеспечить оружием для самозащиты", — подчеркнул представитель ВГА.
Он также добавил, что чиновники военно-гражданской администрации отвечают за жителей освобождённого региона. По его словам, сотрудникам ВГА точно можно доверить оружие, к которому они обратятся, если их жизни будет угрожать опасность.
Ранее Рогов сообщил, что в Бердянске нашли мёртвыми заместителя главы ВГА города по вопросам ЖКХ Олега Бойко и его жену Людмилу, возглавлявшую территориальную избирательную комиссию по проведению референдума. При этом официальный Киев не отрицает свою причастность к их убийству. Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил, что диверсии на территории Бердянска — "работа" боевиков ВСУ.
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