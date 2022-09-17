Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
МВД Запорожской области: ВСУ подорвали опоры линии электропередачи в Мелитополе
Рогов призвал обеспечить чиновников Запорожской области оружием для самозащиты
Зеленский: Германия не даёт танки Leopard Украине из-за "нацистского прошлого"
Армия России в Запорожье наносит удары по инфраструктуре ВСУ
Экономист: найти дополнительный доход можно практически во всех сферах
Анпилогов: взятие Майорска сильно осложнило переброску сил ВСУ
Стрелков: ВСУ потеряли две усиленные роты в Херсонской области
Politico: Украина "за кулисами" просит у США истребители F-16 и ударные БПЛА
Politico: Франция тайно проводит специализированное обучение украинских солдат

Разведчик: РФ в бою с превосходящими в 50 раз силами Украины не понесла потерь

Силовые структуры

Армия РФ во время боя с превосходящими в 50 раз силами украинских националистов не понесла потерь. Об этом сообщил российский разведчик.

Разведчик: РФ в бою с превосходящими в 50 раз силами Украины не понесла потерь

В интервью РИА Новости он отметил, что его разведывательное подразделение, в составе которого числятся 20 военнослужащих, обнаружило порядка 1000 украинских солдат. По его словам, группа бойцов РФ без потерь отступила на прежние позиции.

Российские разведчики в качестве трофея взяли украинский автоматический гранатомёт (АГС), стреляющий американскими снарядами, указал военный.

Он также добавил, что теперь Вооружённые силы РФ используют его против националистов.

Как пояснил военнослужащий, разведывательное подразделение, подходя к укреплённому району противника, действовало с помощью двух мобильных групп. Боец подчеркнул: солдаты ВСУ сосредоточили своё внимание на одной из них. В ходе боевых действий украинские преследователи понесли потери, заключил собеседник агентства.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Путин заявил о сдержанных ответах на удары ВСУ по инфраструктуре

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия до поры до времени сдержанно отвечает на украинские удары по инфраструктуре и террористические акты.

Путин заявил о сдержанных ответах на удары ВСУ по инфраструктуре
Сивков: руки Москвы развязаны — Украина может прощаться со штатовским ленд-лизом
Военные новости
Сивков: руки Москвы развязаны — Украина может прощаться со штатовским ленд-лизом
Общество
Максима Галкина признали в России иностранным агентом
Силовые структуры
Подоляка: Киев быстро понял намёк РФ с ударами по энергетическим объектам
Любовь Степушова Антироссийской Украины не будет: Путин уверен в успехе СВО Любовь Степушова Ольга Лебедева Пока Европа пилит сук, на котором сидит, Россия может лишь наблюдать за этим процессом Ольга Лебедева Сергей Лебедев Украине Крым не нужен — всё равно продали бы Сергей Лебедев
Здоровье
Учёные установили подлинные пути передачи коронавируса: антисептики были лишними
Евросоюз
Канцлер Германии намекнул на пересмотр границ Польши
Коц: требования Киева о военной помощи вызвали раздор в Вашингтоне
Мир. Новости мира
Коц: требования Киева о военной помощи вызвали раздор в Вашингтоне
Последние материалы
Рогов призвал обеспечить чиновников Запорожской области оружием для самозащиты
Зеленский: Германия не даёт танки Leopard Украине из-за "нацистского прошлого"
Армия России в Запорожье наносит удары по инфраструктуре ВСУ
Экономист: найти дополнительный доход можно практически во всех сферах
Анпилогов: взятие Майорска сильно осложнило переброску сил ВСУ
Стрелков: ВСУ потеряли две усиленные роты в Херсонской области
Politico: Украина "за кулисами" просит у США истребители F-16 и ударные БПЛА
Politico: Франция тайно проводит специализированное обучение украинских солдат
Боец элитного подразделения: РФ справится с задачами на Украине без мобилизации
В Харькове после ракетных ударов ВС РФ произошла серия мощных взрывов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников