Разведчик: РФ в бою с превосходящими в 50 раз силами Украины не понесла потерь

Армия РФ во время боя с превосходящими в 50 раз силами украинских националистов не понесла потерь. Об этом сообщил российский разведчик.

В интервью РИА Новости он отметил, что его разведывательное подразделение, в составе которого числятся 20 военнослужащих, обнаружило порядка 1000 украинских солдат. По его словам, группа бойцов РФ без потерь отступила на прежние позиции.

Российские разведчики в качестве трофея взяли украинский автоматический гранатомёт (АГС), стреляющий американскими снарядами, указал военный.

Он также добавил, что теперь Вооружённые силы РФ используют его против националистов.

Как пояснил военнослужащий, разведывательное подразделение, подходя к укреплённому району противника, действовало с помощью двух мобильных групп. Боец подчеркнул: солдаты ВСУ сосредоточили своё внимание на одной из них. В ходе боевых действий украинские преследователи понесли потери, заключил собеседник агентства.