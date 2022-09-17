Своими обстрелами приграничных районов националисты хотели вызвать недовольство среди населения.
В этом убеждён военный эксперт Юрий Подоляка. Он также прогнозирует действия бандеровцев и уверен, что границу Российской Федерации боевики ВСУ пересечь не смогут.
"Происходит то, о чём мы говорили в конце апреля — начале мая, когда наши войска отступали из северных областей Украины. Я тогда говорил, что жителям приграничной зоны нужно быть готовыми к эвакуации, потому что Киев будет изводить жителей, чтобы вызвать их недовольство”, — в своём аккаунте мессенджера заявил эксперт.
По его словам, подойдя максимально близко к рубежам РФ, неонацисты постараются ударить из всего, что у них только есть.
Но Белгород защищен силами противовоздушной обороны и это не может не радовать.
"Основная опасная зона находится в 30-40 километрах от границы”, — подчеркнул Подоляка.
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