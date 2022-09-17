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Пленный боец ВСУ: "Нас использовали как приманку для вражеской артиллерии"

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Украинский солдат из 24-й бригады заявил, что оказался в плену союзных сил России и Народной милиции в ходе наступления ВСУ, целью которого было занятие рубежа лесополосы за населённым пунктом Терновые Поды.

Он отметил, что бригады не взаимодействовали друг с другом, а военнослужащие не прошли специальную подготовку.

"Нас просто использовали как приманку для вражеской артиллерии, чтобы потом отработать в формате контрбатарейной борьбы. Это совершенно безумный приказ своим же сослуживцам", — цитирует его слова военный корреспондент Александр Коц в своём Telegram-канале.

Солдат подчеркнул, что политика президента Украины Владимира Зеленского в отношении армии могла бы быть "более адекватной". Он признал, что ВСУ столкнулись с потерями, которые "слишком высоки".

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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