Пленный боец ВСУ: "Нас использовали как приманку для вражеской артиллерии"

Украинский солдат из 24-й бригады заявил, что оказался в плену союзных сил России и Народной милиции в ходе наступления ВСУ, целью которого было занятие рубежа лесополосы за населённым пунктом Терновые Поды.

Он отметил, что бригады не взаимодействовали друг с другом, а военнослужащие не прошли специальную подготовку.

"Нас просто использовали как приманку для вражеской артиллерии, чтобы потом отработать в формате контрбатарейной борьбы. Это совершенно безумный приказ своим же сослуживцам", — цитирует его слова военный корреспондент Александр Коц в своём Telegram-канале.

Солдат подчеркнул, что политика президента Украины Владимира Зеленского в отношении армии могла бы быть "более адекватной". Он признал, что ВСУ столкнулись с потерями, которые "слишком высоки".