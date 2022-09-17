Генштаб ВСУ сообщил о потерях в ходе российского наступления в ДНР

Генштаб ВСУ озвучил потери ВСУ в ходе наступления союзных войск в Донецкой Народной Республике. Войска РФ продолжают концентрировать свои силы в регионе, удерживают территории и срывают попытки противника активизироваться на определённых направлениях.

Так, сообщается, что ВС РФ атакуют в районах населённых пунктов: Новомихайловка, Зайцево, Артёмовск, Николаевка Вторая, Первомайский. Проходит перегруппировка российских войск на отдельных направлениях, ведётся разведка с воздуха, вводятся резервы.

ВС РФ готовят запасные варианты переправ через Днепр, поскольку ВСУ их повредили. Было затоплено 9 автомобилей для воссоздания так называемой переправы в районе Каховской гидроэлектростанции.

Нанесено 15 авиаударов, 4 ракетных удара, 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по объектам на территории Незалежной. Сообщается о поражении объектов в более чем 30 населённых пунктов.