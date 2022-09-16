Полковник Литовкин: армия РФ не отступала от Балаклеи, это тактический манёвр

Перегруппировка ВС РФ на изюмском направлении была не отступлением. Этим манёвром личный состав вывели из-под удара, чтобы отправить на более важный участок.

Российское министерство обороны приняло решение о перегруппировке в районе Балаклеи и Изюма для наращивания усилий на Донецком направлении, напомнил военный эксперт Виктор Литовкин.

"Когда мы на Украине производим перегруппировку сил на изюмском направлении, то это не отступление — это, конечно, маневр силами и средствами для того, чтобы вывести из-под удара собственные вооруженные силы", — уточнил полковник в интервью изданию "Украина.ру".

Он напомнил, что подобный тактический приём является обычным на поле боя, где различные воинские соединения переходят "от обороны к наступлению и наоборот".

Ранее Юрий Кнутов предположил, что Генштаб ВСУ пытается добиться "снарядного голода" в российской армии ценой сотен жизней украинских боевиков.