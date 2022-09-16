Перегруппировка ВС РФ на изюмском направлении была не отступлением. Этим манёвром личный состав вывели из-под удара, чтобы отправить на более важный участок.
Российское министерство обороны приняло решение о перегруппировке в районе Балаклеи и Изюма для наращивания усилий на Донецком направлении, напомнил военный эксперт Виктор Литовкин.
"Когда мы на Украине производим перегруппировку сил на изюмском направлении, то это не отступление — это, конечно, маневр силами и средствами для того, чтобы вывести из-под удара собственные вооруженные силы", — уточнил полковник в интервью изданию "Украина.ру".
Он напомнил, что подобный тактический приём является обычным на поле боя, где различные воинские соединения переходят "от обороны к наступлению и наоборот".
Ранее Юрий Кнутов предположил, что Генштаб ВСУ пытается добиться "снарядного голода" в российской армии ценой сотен жизней украинских боевиков.
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