"Слабенький он, утопят его": военный эксперт о новом флагмане Украины

Украинские соцсети обсуждают будущий флагман ВМС — строящийся в Турции корвет класса ADA, названный Владимиром Зеленским "Гетманом Иваном Мазепой".

Фото корабля на верфи было опубликовано в телеграм-канале "Политика страны" — украинцы уже поздравляют ВСУ/ВМС и пишут о корабле как о "губителе русского флота".

Сообщается, что "корвет из АДА" станет флагманом украинского военного флота после затопленного еще 24 февраля "Гетмана Сагайдачного" — тогда команда корабля, испугавшись его захвата ВС РФ, самостоятельно отправила свой фрегат на дно.

Отметим, что запорожский гетман Иван Мазепа в свое время был близким соратником Петра I — который даже наградил его орденом Андрея Первозванного. Правда, во время русско-шведской войны Мазепа вступил в переговоры со шведами и их ставленником — новым королем Польши.

По мнению историков, Мазепа сделал это не для "независимости Украины" (как это подают учебники страны-соседа), а с целью включения Украины в состав Польши.

Корветы класса "Ада" — противолодочные корабли ближней морской зоны. Они оснащены 8 ракетами "Гарпун" (планируется заменить их на украинские "Нептуны"), трехдюймовыми артустановками Super Rapid, ЗРК, пулеметами и вертолетом.

"Слабенький он. Этот корабль при относительно слабом противокорабельном вооружении может ограниченно использоваться в качестве патрульного или противолодочного. Для нанесения ударов по береговой инфраструктуре он не предусмотрен" — прокомментировал Pravda.Ru "новый флагман" создатель популярного военно-аналитического проекта "Оперативная линия".

"Вероятно, даже при передаче Украине, его судьба — быть пришвартованным к пирсу до затопления, либо оставаться за рубежом до завершения боевых действий" — сообщил эксперт.

"Конечно, при удачном стечении обстоятельств можно и ПКР попасть куда-нибудь и в кого-нибудь, но для этого надо получить ЦУ, выйти на дистанцию стрельбы и умудриться не попасть под удар самому" — так военный специалист оценил угрозу от "Ивана Мазепы" для Черноморского флота РФ, добавив "Он действительно не обладает возможностями ударного. Это патрульный кораблик".