Попытки наступления ВСУ в Херсонской области провалились

На Николаево-Криворожском направлении в Херсонской области была зафиксирована попытка наступления украинских войск в составе трёх ротных тактических групп, которая закончилась неудачей — российские военные смогли отбить атаку. Об этом сообщили в Минобороны РФ 18 сентября.

"На Николаево-Криворожском направлении противник силами трёх ротных тактических групп 60-й пехотной и 57-й мотопехотных бригад при поддержке шести танков предпринимал безуспешные попытки наступления в районах Миролюбовки, Малой Сейдеминухи и Белогорки Херсонской области", — сообщили в ведомстве.

Помимо этого, представители Минобороны добавили, что ВС РФ смогли ликвидировать около ста украинских военных и больше десяти единиц военной техники возле населённого пункта Кирово Запорожской области, нанеся огневые удары по 65-й механизированной бригаде ВСУ.