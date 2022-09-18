Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Нацбатальон "Айдар"* лишился половины личного состава в районе Зайцево в ДНР
Минобороны: в Харьковской области ликвидирован большой склад ВСУ со снарядами
Боррель: именно Киев должен назвать свои условия, чтобы прекратить конфликт
В "Красном Кресте" умоляют людей не продавать почку ради нового iPhone 14
Татарский спрогнозировал скорое начало нового этапа СВО ВС РФ на Украине
Rzeczpospolita: половина стран мира поддерживает Россию
На Украине начали продавать "кости русских солдат" для детских игр
Песков: действия США являются провокационными и дестабилизирующими
ВСУ нанесли удары по Донецку, Макеевке и Докучаевску

Попытки наступления ВСУ в Херсонской области провалились

Силовые структуры

На Николаево-Криворожском направлении в Херсонской области была зафиксирована попытка наступления украинских войск в составе трёх ротных тактических групп, которая закончилась неудачей — российские военные смогли отбить атаку. Об этом сообщили в Минобороны РФ 18 сентября.

Попытки наступления ВСУ в Херсонской области провалились

"На Николаево-Криворожском направлении противник силами трёх ротных тактических групп 60-й пехотной и 57-й мотопехотных бригад при поддержке шести танков предпринимал безуспешные попытки наступления в районах Миролюбовки, Малой Сейдеминухи и Белогорки Херсонской области", — сообщили в ведомстве.

Помимо этого, представители Минобороны добавили, что ВС РФ смогли ликвидировать около ста украинских военных и больше десяти единиц военной техники возле населённого пункта Кирово Запорожской области, нанеся огневые удары по 65-й механизированной бригаде ВСУ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
В Харькове после ракетных ударов ВС РФ произошла серия мощных взрывов

Удары нанесены по военному объекту в Индустриальном районе Харькова.

В Харькове после ракетных ударов ВС РФ произошла серия мощных взрывов
Учёные установили подлинные пути передачи коронавируса: антисептики были лишними
Здоровье
Учёные установили подлинные пути передачи коронавируса: антисептики были лишними
Силовые структуры
Генштаб ВСУ сообщил о ходе наступления ВС РФ в ДНР
Силовые структуры
Разведчик: РФ в бою с превосходящими в 50 раз силами Украины не понесла потерь
Любовь Степушова Антироссийской Украины не будет: Путин уверен в успехе СВО Любовь Степушова Ольга Лебедева Пока Европа пилит сук, на котором сидит, Россия может лишь наблюдать за этим процессом Ольга Лебедева Сергей Лебедев Украине Крым не нужен — всё равно продали бы Сергей Лебедев
Силовые структуры
Армия России в Запорожье наносит удары по инфраструктуре ВСУ
Силовые структуры
Ракетным ударом по Славянской ТЭС уничтожен трансформатор
Дандыкин оценил слова Путина в отношении контрнаступления ВСУ: всё будет жёстче
Силовые структуры
Дандыкин оценил слова Путина в отношении контрнаступления ВСУ: всё будет жёстче
Последние материалы
Нацбатальон "Айдар"* лишился половины личного состава в районе Зайцево в ДНР
Минобороны: в Харьковской области ликвидирован большой склад ВСУ со снарядами
Попытки наступления ВСУ в Херсонской области провалились
Боррель: именно Киев должен назвать свои условия, чтобы прекратить конфликт
В "Красном Кресте" умоляют людей не продавать почку ради нового iPhone 14
Татарский спрогнозировал скорое начало нового этапа СВО ВС РФ на Украине
Rzeczpospolita: половина стран мира поддерживает Россию
На Украине начали продавать "кости русских солдат" для детских игр
Песков: действия США являются провокационными и дестабилизирующими
ВСУ нанесли удары по Донецку, Макеевке и Докучаевску
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников